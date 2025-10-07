Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепляется к мировым валютам - 07.10.2025
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256282.html
Доллар укрепляется к мировым валютам
Доллар укрепляется к мировым валютам - 07.10.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к мировым валютам
Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, во вторник вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T19:01+0300
2025-10-07T19:01+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, во вторник вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние на макроэкономику стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.36 мск курс евро к доллару опускался до 1,1671 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1713 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 151,17 иены со 150,33 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 98,44 пункта. Валютный рынок обращает внимание на недавние политические новости из Японии. Избранная председателем Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити объявила состав партийного руководства. Как и ожидалось, вице-председателем ЛДП стал экс-премьер страны Таро Асо, который до этого занимал пост высшего советника партии. "Наступает период, когда инвесторы будут пытаться выяснить, как именно её политика повлияет на валюту", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика DRW Trading Лу Бриена (Lou Brien). "Уровень инфляции всё ещё слишком высокий, базовая ставка всё ещё слишком низкая, и аргументы в пользу ещё одного повышения ключевой ставки Банком Японии в этом году остаются актуальными", - цитирует Рейтер заявление аналитика Danske Bank Мохамада Аль-Сарафа (Mohamad Al-Saraf). Трейдеры продолжают оценивать и события во Франции. В понедельник премьер-министр страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьер-министра. Позднее он сообщил, что исполнит поручение французского президента Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
19:01 07.10.2025
 
Доллар укрепляется к мировым валютам

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, во вторник вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние на макроэкономику стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.36 мск курс евро к доллару опускался до 1,1671 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1713 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 151,17 иены со 150,33 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 98,44 пункта.
Валютный рынок обращает внимание на недавние политические новости из Японии. Избранная председателем Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити объявила состав партийного руководства. Как и ожидалось, вице-председателем ЛДП стал экс-премьер страны Таро Асо, который до этого занимал пост высшего советника партии.
"Наступает период, когда инвесторы будут пытаться выяснить, как именно её политика повлияет на валюту", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика DRW Trading Лу Бриена (Lou Brien).
"Уровень инфляции всё ещё слишком высокий, базовая ставка всё ещё слишком низкая, и аргументы в пользу ещё одного повышения ключевой ставки Банком Японии в этом году остаются актуальными", - цитирует Рейтер заявление аналитика Danske Bank Мохамада Аль-Сарафа (Mohamad Al-Saraf).
Трейдеры продолжают оценивать и события во Франции. В понедельник премьер-министр страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьер-министра.
Позднее он сообщил, что исполнит поручение французского президента Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
