МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение во вторник вечером, участники рынка оценивают прогнозы минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,44% - до 65,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 61,49 доллара. До публикации доклада минэнерго США нефть дешевела примерно на 0,2%. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,64 доллара с 67,8 доллара за баррель. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 52,16 доллара с 51,43 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65 долларов с прошлой оценки в 64,16 доллара, на следующий год также повышен - до 48,5 доллара с прогнозировавшихся ранее 47,77 доллара. Также минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день.
