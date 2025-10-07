https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863244235.html

Доходность облигаций Франции достигла кризисных уровней

Доходность облигаций Франции достигла кризисных уровней - 07.10.2025, ПРАЙМ

Доходность облигаций Франции достигла кризисных уровней

Политический хаос во Франции привел к росту доходностей ее десятилетних облигаций до кризисных уровней 2008 и 2011 годов, при этом в дальнейшем она продолжит... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T13:47+0300

2025-10-07T13:47+0300

2025-10-07T13:47+0300

экономика

рынок

франция

себастьян лекорню

эммануэль макрон

мишель барнье

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Политический хаос во Франции привел к росту доходностей ее десятилетних облигаций до кризисных уровней 2008 и 2011 годов, при этом в дальнейшем она продолжит неуклонно расти, поделились мнением с РИА Новости эксперты аналитической компании "Эйлер". В понедельник Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню. "На этом фоне доходность 10-летних суверенных облигаций Франции выросла до 3,599% и приближается к максимумам с 2008 года", - пишут аналитики. Столь высокие уровни были и в 2011 году, когда в ЕС разгорелся долговой кризис. По ожиданиям экспертов, доходность французских гособлигаций продолжит неуклонно расти, особенно если Макрон в качестве следующего премьер-министра выберет еще одного из своих близких соратников. Одновременно индекс французского фондового рынка CAC 40 упал на 1,4%, а курс евро по отношению к доллару снизился. Десятилетние облигации являются основным источником долгосрочного долгового финансирования, а поэтому своеобразным индикатором "здоровья" экономики. Чем меньше желающих их покупать, тем выше доходности по ним. Сейчас госдолг Франции превышает стоимость всей ее экономики и составляет 113,1% от ВВП.

https://1prime.ru/20251006/evro-863198358.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, мишель барнье, ес