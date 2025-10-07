https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863244235.html
Доходность облигаций Франции достигла кризисных уровней
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Политический хаос во Франции привел к росту доходностей ее десятилетних облигаций до кризисных уровней 2008 и 2011 годов, при этом в дальнейшем она продолжит неуклонно расти, поделились мнением с РИА Новости эксперты аналитической компании "Эйлер". В понедельник Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню. "На этом фоне доходность 10-летних суверенных облигаций Франции выросла до 3,599% и приближается к максимумам с 2008 года", - пишут аналитики. Столь высокие уровни были и в 2011 году, когда в ЕС разгорелся долговой кризис. По ожиданиям экспертов, доходность французских гособлигаций продолжит неуклонно расти, особенно если Макрон в качестве следующего премьер-министра выберет еще одного из своих близких соратников. Одновременно индекс французского фондового рынка CAC 40 упал на 1,4%, а курс евро по отношению к доллару снизился. Десятилетние облигации являются основным источником долгосрочного долгового финансирования, а поэтому своеобразным индикатором "здоровья" экономики. Чем меньше желающих их покупать, тем выше доходности по ним. Сейчас госдолг Франции превышает стоимость всей ее экономики и составляет 113,1% от ВВП.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Политический хаос во Франции привел к росту доходностей ее десятилетних облигаций до кризисных уровней 2008 и 2011 годов, при этом в дальнейшем она продолжит неуклонно расти, поделились мнением с РИА Новости эксперты аналитической компании "Эйлер".
В понедельник Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона
и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье
, Франсуа Байру
и Себастьян Лекорню.
"На этом фоне доходность 10-летних суверенных облигаций Франции выросла до 3,599% и приближается к максимумам с 2008 года", - пишут аналитики. Столь высокие уровни были и в 2011 году, когда в ЕС
разгорелся долговой кризис.
По ожиданиям экспертов, доходность французских гособлигаций продолжит неуклонно расти, особенно если Макрон в качестве следующего премьер-министра выберет еще одного из своих близких соратников.
Одновременно индекс французского фондового рынка CAC 40 упал на 1,4%, а курс евро по отношению к доллару снизился.
Десятилетние облигации являются основным источником долгосрочного долгового финансирования, а поэтому своеобразным индикатором "здоровья" экономики. Чем меньше желающих их покупать, тем выше доходности по ним. Сейчас госдолг Франции превышает стоимость всей ее экономики и составляет 113,1% от ВВП.
