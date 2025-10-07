https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863248950.html

Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро

2025-10-07T15:44+0300

экономика

мировая экономика

франция

эммануэль макрон

франсуа байру

ПАРИЖ, 7 окт - ПРАЙМ. Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15 миллиардов евро, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. "По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста (ВВП - ред.), или 15 миллиардов евро", - говорится в материале. В частности, сумма 15 миллиардов евро включает в себя организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам, уточняет OFCE. Газета Figaro писала ранее, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики. С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

франция

2025

