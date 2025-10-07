Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863248950.html
Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро
Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро - 07.10.2025, ПРАЙМ
Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро
Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T15:44+0300
2025-10-07T15:44+0300
экономика
мировая экономика
франция
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863199452_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_d06a97613ae5e721f44d060e3194622d.jpg
ПАРИЖ, 7 окт - ПРАЙМ. Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15 миллиардов евро, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. "По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста (ВВП - ред.), или 15 миллиардов евро", - говорится в материале. В частности, сумма 15 миллиардов евро включает в себя организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам, уточняет OFCE. Газета Figaro писала ранее, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики. С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
https://1prime.ru/20251007/vino-863247430.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863199452_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c451d7c65f6c0b9b6cfb7930c877c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, эммануэль макрон, франсуа байру
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
15:44 07.10.2025
 
Политический кризис будет стоить Франции 15 миллиардов евро

AFP: кризис с уходом Лекорню будет стоить Франции 15 миллиардов евро

© AP Photo / Pool/Julien de RosaПремьер-министр Франции Себастьян Лекорню
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
© AP Photo / Pool/Julien de Rosa
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 7 окт - ПРАЙМ. Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15 миллиардов евро, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней.
"По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста (ВВП - ред.), или 15 миллиардов евро", - говорится в материале.
В частности, сумма 15 миллиардов евро включает в себя организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам, уточняет OFCE.
Газета Figaro писала ранее, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Бутылки с вином - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Производство вина во Франции рухнет до минимума с 1995 года
15:19
 
ЭкономикаМировая экономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала