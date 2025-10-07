Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/germaniya-863264896.html
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ
Высказывания, озвученные немецким студентом относительно президента России Владимира Путина в ходе телевизионного обсуждения, стали причиной скандала в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:42+0300
2025-10-07T22:42+0300
германия
европа
владимир путин
фридрих мерц
bild
нато
хдс/хсс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Высказывания, озвученные немецким студентом относительно президента России Владимира Путина в ходе телевизионного обсуждения, стали причиной скандала в Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau. "Я не хочу служить в армии и не стал бы защищать Германию. Если бы пришлось выбирать между участием Германии в конфликте и правлением Путина в стране, я бы предпочел Путина", — заявил 19-летний студент из Ганновера в программе "Die 100 – Was Deutschland bewegt" на канале ARD в контексте дискуссии о военной службе в Германии.Он подчеркнул, что противостояние с Россией не принесло пользы украинцам. Эти заявления озадачили ведущих и возмутили зрителей, после чего ведущие попытались сменить тему, начав рассуждать о важности военной реформы. "Скандал на политическом ток-шоу ARD", — так описали ситуацию в FR. Недавно газета Bild, ссылаясь на свои источники, рассказала, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остановил обсуждение нового законопроекта о добровольной службе в бундестаге, потому что хочет вернуть обязательный призыв в условиях заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что мирным временем это назвать нельзя. Правительство ФРГ недавно одобрило законопроект о добровольной военной службе. Следующим шагом должно было стать его внесение на рассмотрение в парламент. Документ предусматривает возможность возвращения обязательного призыва только в случае ухудшения безопасности или нехватки добровольцев. Однако, по информации Bild, ХДС/ХСС счел это недостаточной мерой и заблокировал обсуждение. Bild отмечает, что одна из причин разногласий по поводу законопроекта заключается в том, что все больше представителей блока выступают за обязательную службу, в то время как социал-демократы и министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности. Слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже не может считаться мирной, стали "сигналом" для остановки продвижения законопроекта. В последние годы Россия указывала на активность НАТО вблизи своих западных границ, называя это "сдерживанием агрессии". Российские власти неоднократно выражали беспокойство увеличением сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на потенциальные опасности для своих интересов.
https://1prime.ru/20251006/putin-863227536.html
https://1prime.ru/20251006/pistorius-863195006.html
https://1prime.ru/20250114/germaniya-854177735.html
https://1prime.ru/20251006/germaniya-863227249.html
https://1prime.ru/20251002/putin-863098878.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, европа, владимир путин, фридрих мерц, bild, нато, хдс/хсс
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Bild, НАТО, ХДС/ХСС
22:42 07.10.2025
 
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ

FR: в Германии разразился скандал после высказываний студента о Путине

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Высказывания, озвученные немецким студентом относительно президента России Владимира Путина в ходе телевизионного обсуждения, стали причиной скандала в Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau.
"Я не хочу служить в армии и не стал бы защищать Германию. Если бы пришлось выбирать между участием Германии в конфликте и правлением Путина в стране, я бы предпочел Путина", — заявил 19-летний студент из Ганновера в программе "Die 100 – Was Deutschland bewegt" на канале ARD в контексте дискуссии о военной службе в Германии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
В Германии высказались по поводу выступления Путина на "Валдае"
6 октября, 23:17
Он подчеркнул, что противостояние с Россией не принесло пользы украинцам.
Эти заявления озадачили ведущих и возмутили зрителей, после чего ведущие попытались сменить тему, начав рассуждать о важности военной реформы.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине
6 октября, 08:57
"Скандал на политическом ток-шоу ARD", — так описали ситуацию в FR.
Недавно газета Bild, ссылаясь на свои источники, рассказала, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остановил обсуждение нового законопроекта о добровольной службе в бундестаге, потому что хочет вернуть обязательный призыв в условиях заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что мирным временем это назвать нельзя.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
"Бессовестно". Глава МВД Германии дерзко высказалась о Путине
14 января, 10:32
Правительство ФРГ недавно одобрило законопроект о добровольной военной службе. Следующим шагом должно было стать его внесение на рассмотрение в парламент. Документ предусматривает возможность возвращения обязательного призыва только в случае ухудшения безопасности или нехватки добровольцев. Однако, по информации Bild, ХДС/ХСС счел это недостаточной мерой и заблокировал обсуждение.
Bild отмечает, что одна из причин разногласий по поводу законопроекта заключается в том, что все больше представителей блока выступают за обязательную службу, в то время как социал-демократы и министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Путин знает". В ФРГ забили тревогу из-за России
6 октября, 23:13
Слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже не может считаться мирной, стали "сигналом" для остановки продвижения законопроекта.
В последние годы Россия указывала на активность НАТО вблизи своих западных границ, называя это "сдерживанием агрессии". Российские власти неоднократно выражали беспокойство увеличением сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на потенциальные опасности для своих интересов.
Владимир Путин
Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин
2 октября, 23:55
 
ГЕРМАНИЯЕВРОПАВладимир ПутинФридрих МерцBildНАТОХДС/ХСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала