"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о громком скандале на немецком ТВ
FR: в Германии разразился скандал после высказываний студента о Путине
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Высказывания, озвученные немецким студентом относительно президента России Владимира Путина в ходе телевизионного обсуждения, стали причиной скандала в Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau.
"Я не хочу служить в армии и не стал бы защищать Германию. Если бы пришлось выбирать между участием Германии в конфликте и правлением Путина в стране, я бы предпочел Путина", — заявил 19-летний студент из Ганновера в программе "Die 100 – Was Deutschland bewegt" на канале ARD в контексте дискуссии о военной службе в Германии.
Он подчеркнул, что противостояние с Россией не принесло пользы украинцам.
Эти заявления озадачили ведущих и возмутили зрителей, после чего ведущие попытались сменить тему, начав рассуждать о важности военной реформы.
"Скандал на политическом ток-шоу ARD", — так описали ситуацию в FR.
Недавно газета Bild, ссылаясь на свои источники, рассказала, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остановил обсуждение нового законопроекта о добровольной службе в бундестаге, потому что хочет вернуть обязательный призыв в условиях заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что мирным временем это назвать нельзя.
Правительство ФРГ недавно одобрило законопроект о добровольной военной службе. Следующим шагом должно было стать его внесение на рассмотрение в парламент. Документ предусматривает возможность возвращения обязательного призыва только в случае ухудшения безопасности или нехватки добровольцев. Однако, по информации Bild, ХДС/ХСС счел это недостаточной мерой и заблокировал обсуждение.
Bild отмечает, что одна из причин разногласий по поводу законопроекта заключается в том, что все больше представителей блока выступают за обязательную службу, в то время как социал-демократы и министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.
Слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже не может считаться мирной, стали "сигналом" для остановки продвижения законопроекта.
В последние годы Россия указывала на активность НАТО вблизи своих западных границ, называя это "сдерживанием агрессии". Российские власти неоднократно выражали беспокойство увеличением сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на потенциальные опасности для своих интересов.