Фондовые индексы США в основном растут

2025-10-07T17:42+0300

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно поднимаются, индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекорды, трейдеры оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,01% - до 46 688,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,13%, до 22 972,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,06%, до 6 744,13 пункта. Ранее в ходе торгов Nasdaq и S&P 500 обновили исторические рекорды. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies дорожают на 3,2%. Ранее компания улучшила долгосрочные финпрогнозы, а том числе теперь компания ожидает годового роста выручки на 7-9%, а не на 3-4%, как ожидалось раньше. Бумаги технологической корпорации IBM растут в цене на 2,9% после того, как компания объявила о партнерстве с Anthropic, конкурентом OpenAI. Капитализация Advanced Micro Devices (AMD) поднимается на 5,1%, днем ранее компания объявила о сделке с OpenAI, согласно которой разработчик чат-бота ChatGPT может получить до 10% в компании. При этом статистика по торговому балансу США не была опубликована во вторник в связи с шатдауном, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли страны. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

