Казахстан и Германия продлили соглашение о поставках нефти

Казахстан и Германия продлили соглашение о поставках нефти

2025-10-07

АЛМА-АТА, 7 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Германия продлили до конца 2026 года соглашение о поставках нефти, предусматривающее увеличение ежемесячного экспорта сырья с месторождения Карачаганак со 100 тысяч до 130 тысяч тонн, сообщает во вторник пресс-служба оператора нефтегазовой отрасли Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ). Председатель правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов провел рабочую встречу с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с транспортировкой казахстанской нефти в Германию, а также выразили обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества. "По итогам встречи был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.) Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тысяч до 130 тысяч тонн", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КМГ. Отмечается, что в 2024 году также начата отгрузка нефти из ресурсов "КМГ Кашаган Б.В." (частная компания, созданная КМГ в октябре 2005 года), в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл". По данным компании, за 9 месяцев 2025 года объем поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт составил порядка 1,5 миллиона тонн.

2025

