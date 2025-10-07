https://1prime.ru/20251007/neft-863235832.html
Цены на нефть растут в рамках коррекции
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после падения прошлой недели, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до 65,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,47%, до 61,98 доллара. "На прошлой неделе цена на нефть марки Brent упала примерно на 5 долларов за баррель на фоне более сильного ожидания увеличения предложения, поэтому этот небольшой отскок кажется уместным", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham). В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. В преддверии встречи Рейтер со ссылкой на источники передавал, что Россия выступает за рост добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, при этом Саудовская Аравия предпочла бы увеличить в несколько раз данный объем, чтобы скорее вернуть себе долю рынка.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после падения прошлой недели, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до 65,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,47%, до 61,98 доллара.
"На прошлой неделе цена на нефть марки Brent упала примерно на 5 долларов за баррель на фоне более сильного ожидания увеличения предложения, поэтому этот небольшой отскок кажется уместным", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
В воскресенье восемь стран ОПЕК+
с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия
, Ирак
, Казахстан
, Кувейт
, ОАЭ
, Оман
, Алжир
- приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
В преддверии встречи Рейтер со ссылкой на источники передавал, что Россия выступает за рост добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, при этом Саудовская Аравия предпочла бы увеличить в несколько раз данный объем, чтобы скорее вернуть себе долю рынка.
