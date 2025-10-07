https://1prime.ru/20251007/neft-863246181.html
Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста
Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста - 07.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста
Мировые цены на нефть во вторник днем в целом слабо меняются после двух торговых сессий роста подряд, следует из данных торгов. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T14:48+0300
2025-10-07T14:48+0300
2025-10-07T14:48+0300
нефть
рынок
саудовская аравия
казахстан
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем в целом слабо меняются после двух торговых сессий роста подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 65,49 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,02%, до 61,68 доллара. Стоимость нефти слабо колеблется после двухдневного ралли, за это время котировки суммарно выросли на 2%. Внимание инвесторов сохраняется вокруг перспектив добычи нефти. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. "С тех пор, как ОПЕК+ начала увеличивать квоты на добычу в апреле 2025 года, рынки были обеспокоены по поводу того, что дополнительные баррели ОПЕК+ усугубят ситуацию с переизбытком предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). Если мировые запасы вырастут, то стоимость нефти Brent будет держаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, отмечает аналитик.
https://1prime.ru/20251007/zoloto-863239681.html
саудовская аравия
казахстан
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e668cc41be40dc35edc2aa41c115f0f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, казахстан, ирак, опек
Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КАЗАХСТАН, ИРАК, ОПЕК
Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста
Стоимость нефти во вторник днем слабо меняется после двух дней роста
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем в целом слабо меняются после двух торговых сессий роста подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 65,49 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,02%, до 61,68 доллара.
Стоимость нефти слабо колеблется после двухдневного ралли, за это время котировки суммарно выросли на 2%.
Внимание инвесторов сохраняется вокруг перспектив добычи нефти. В воскресенье восемь стран ОПЕК+
с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия
, Ирак
, Казахстан
, Кувейт
, ОАЭ
, Оман
, Алжир
- приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
"С тех пор, как ОПЕК+ начала увеличивать квоты на добычу в апреле 2025 года, рынки были обеспокоены по поводу того, что дополнительные баррели ОПЕК+ усугубят ситуацию с переизбытком предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Если мировые запасы вырастут, то стоимость нефти Brent будет держаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, отмечает аналитик.
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов