Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста - 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T14:48+0300
2025-10-07T14:48+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем в целом слабо меняются после двух торговых сессий роста подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 65,49 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,02%, до 61,68 доллара. Стоимость нефти слабо колеблется после двухдневного ралли, за это время котировки суммарно выросли на 2%. Внимание инвесторов сохраняется вокруг перспектив добычи нефти. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. "С тех пор, как ОПЕК+ начала увеличивать квоты на добычу в апреле 2025 года, рынки были обеспокоены по поводу того, что дополнительные баррели ОПЕК+ усугубят ситуацию с переизбытком предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). Если мировые запасы вырастут, то стоимость нефти Brent будет держаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, отмечает аналитик.
14:48 07.10.2025
 
Стоимость нефти слабо меняется после двух дней роста

Стоимость нефти во вторник днем слабо меняется после двух дней роста

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем в целом слабо меняются после двух торговых сессий роста подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 65,49 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,02%, до 61,68 доллара.
Стоимость нефти слабо колеблется после двухдневного ралли, за это время котировки суммарно выросли на 2%.
Внимание инвесторов сохраняется вокруг перспектив добычи нефти. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
"С тех пор, как ОПЕК+ начала увеличивать квоты на добычу в апреле 2025 года, рынки были обеспокоены по поводу того, что дополнительные баррели ОПЕК+ усугубят ситуацию с переизбытком предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Если мировые запасы вырастут, то стоимость нефти Brent будет держаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, отмечает аналитик.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов
11:56
 
