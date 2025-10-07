Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS - 07.10.2025
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS - 07.10.2025, ПРАЙМ
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с РФ ситуацию с санкциями США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS),... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:26+0300
2025-10-07T16:26+0300
БЕЛГРАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с РФ ситуацию с санкциями США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступление которых в силу ожидается 8 октября, и что предстоят "нелегкие решения". "Будет тяжело выйти из всего этого, будет много проблем и, вероятно, нелегких решений. Но будем стараться защитить свою страну, с другой стороны, надеюсь, компания не будет увольнять большое число работников, посмотрим. Во всяком случае, будем говорить с россиянами обо всем. А с американцами уже не о чем, они своего добились, и европейцы поддержат американские санкции", - заявил Вучич журналистам во вторник. Он добавил, что ожидает затем прекращения поставок сырой нефти по Адриатическому нефтепроводу JANAF из Хорватии, а затем и проблем с банковскими платежами компании.
16:26 07.10.2025
 
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS

Вучич предсказал нелегкие решения из-за санкций США против NIS

БЕЛГРАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с РФ ситуацию с санкциями США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступление которых в силу ожидается 8 октября, и что предстоят "нелегкие решения".
"Будет тяжело выйти из всего этого, будет много проблем и, вероятно, нелегких решений. Но будем стараться защитить свою страну, с другой стороны, надеюсь, компания не будет увольнять большое число работников, посмотрим. Во всяком случае, будем говорить с россиянами обо всем. А с американцами уже не о чем, они своего добились, и европейцы поддержат американские санкции", - заявил Вучич журналистам во вторник.
Он добавил, что ожидает затем прекращения поставок сырой нефти по Адриатическому нефтепроводу JANAF из Хорватии, а затем и проблем с банковскими платежами компании.
