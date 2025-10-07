https://1prime.ru/20251007/nis-863250934.html
Вучич обсудит с Россией санкции против NIS
2025-10-07T16:26+0300
энергетика
нефть
сербия
рф
сша
александр вучич
БЕЛГРАД, 7 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с РФ ситуацию с санкциями США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступление которых в силу ожидается 8 октября, и что предстоят "нелегкие решения". "Будет тяжело выйти из всего этого, будет много проблем и, вероятно, нелегких решений. Но будем стараться защитить свою страну, с другой стороны, надеюсь, компания не будет увольнять большое число работников, посмотрим. Во всяком случае, будем говорить с россиянами обо всем. А с американцами уже не о чем, они своего добились, и европейцы поддержат американские санкции", - заявил Вучич журналистам во вторник. Он добавил, что ожидает затем прекращения поставок сырой нефти по Адриатическому нефтепроводу JANAF из Хорватии, а затем и проблем с банковскими платежами компании.
