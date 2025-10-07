https://1prime.ru/20251007/novak-863237473.html

Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак

Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак - 07.10.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - не обсуждали на встрече... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T10:54+0300

2025-10-07T10:54+0300

2025-10-07T10:54+0300

экономика

нефть

оаэ

саудовская аравия

ирак

александр новак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - не обсуждали на встрече в воскресенье рост добычи на ноябрь более чем на 137 тысяч баррелей в сутки, решение было принято странами без разногласий, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Восемь стран ОПЕК+ в воскресенье решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября, сообщила ОПЕК. По данным агентства Блумберг, это решение было принято, несмотря на разногласия между лидерами — Саудовской Аравией и Россией. Как писало издание, Эр-Рияд настаивал на большем росте добычи. Новак, комментируя эту информацию, не подтвердил, что на встрече были какие-лимбо разногласия. Он также добавил, что на ней обсуждались уровни добычи только на ноябрь. "Мы обсуждали только ноябрь", - сказал вице-премьер. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.

https://1prime.ru/20251001/novak-863049741.html

оаэ

саудовская аравия

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек