Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/novak-863237473.html
Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак
Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак - 07.10.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - не обсуждали на встрече... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:54+0300
2025-10-07T10:54+0300
экономика
нефть
оаэ
саудовская аравия
ирак
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - не обсуждали на встрече в воскресенье рост добычи на ноябрь более чем на 137 тысяч баррелей в сутки, решение было принято странами без разногласий, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Восемь стран ОПЕК+ в воскресенье решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября, сообщила ОПЕК. По данным агентства Блумберг, это решение было принято, несмотря на разногласия между лидерами — Саудовской Аравией и Россией. Как писало издание, Эр-Рияд настаивал на большем росте добычи. Новак, комментируя эту информацию, не подтвердил, что на встрече были какие-лимбо разногласия. Он также добавил, что на ней обсуждались уровни добычи только на ноябрь. "Мы обсуждали только ноябрь", - сказал вице-премьер. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
https://1prime.ru/20251001/novak-863049741.html
оаэ
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек
Экономика, Нефть, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Александр Новак, ОПЕК
10:54 07.10.2025
 
Страны ОПЕК+ обсуждали объемы добычи только в ноябре, заявил Новак

Новак: страны ОПЕК+ не обсуждали рост добычи более чем на 137 тысяч баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - не обсуждали на встрече в воскресенье рост добычи на ноябрь более чем на 137 тысяч баррелей в сутки, решение было принято странами без разногласий, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Восемь стран ОПЕК+ в воскресенье решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября, сообщила ОПЕК. По данным агентства Блумберг, это решение было принято, несмотря на разногласия между лидерами — Саудовской Аравией и Россией. Как писало издание, Эр-Рияд настаивал на большем росте добычи.
Новак, комментируя эту информацию, не подтвердил, что на встрече были какие-лимбо разногласия. Он также добавил, что на ней обсуждались уровни добычи только на ноябрь. "Мы обсуждали только ноябрь", - сказал вице-премьер.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
1 октября, 21:31
 
ЭкономикаНефтьОАЭСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКАлександр НовакОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала