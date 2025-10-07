https://1prime.ru/20251007/putin-863227896.html

Путин в день рождения проведет оперативное совещание с Совбезом

Путин в день рождения проведет оперативное совещание с Совбезом - 07.10.2025, ПРАЙМ

Путин в день рождения проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T00:17+0300

2025-10-07T00:17+0300

2025-10-07T00:17+0300

экономика

россия

общество

рф

москва

узбекистан

владимир путин

дмитрий песков

шавкат мирзиеев

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863227896.jpg?1759785449

МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике российского лидера - телефонные разговоры с его зарубежными коллегами. Как правило, глава государства проводит свой день рождения в рабочей обстановке. Традиционно в течение этого дня Путин принимает поздравления от лидеров других стран. Свои поздравления президенту в этот день направляют не только иностранные лидеры, но и российские политики и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров. Во второй половине дня глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие подразумевает рабочую повестку, уточнил представитель Кремля. При этом, как отмечал Песков, помимо рабочих дел у Путина наверняка есть в этот день и личные планы, ведь "день рождения есть день рождения". Как правило, президент проводит хотя бы часть этого праздника в кругу друзей, родных и близких. СЛОЖИВШАЯСЯ ТРАДИЦИЯ В прошлом году президент России тоже встречал день рождения в рабочей обстановке. В течение дня у Путина состоялся ряд рабочих встреч, а вечер прошел за неформальным общением с лидерами СНГ, которые приехали в Москву для участия в саммите Содружества. Годом ранее день рождения президента также прошел за рабочими делами и общением с ближайшими соседями. Путин в 2023 году дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры обеих стран - Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев - приезжали в подмосковную резиденцию президента России. Позднее Путин шутил, что они "сообразили на троих" - Токаев и Мирзиеев остались на обед. Президент отмечал тот день рождения также в кругу друзей и близких. В 2022 году, в день своего 70-летия Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, а в 2021 году глава государства в день рождения провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2020 году первую половину дня 7 октября президент посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими. Отвечая на вопросы журналистов, Песков отмечал, что внуки президента в день его рождения поздравляют Путина так же, как и все внуки поздравляют своих дедушек: тепло и с любовью. Впрочем, сам Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, отмечал его пресс-секретарь.

рф

москва

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, узбекистан, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев, совбез, снг