Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

2025-10-07T21:53+0300

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Он уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

