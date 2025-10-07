Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - 07.10.2025
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - 07.10.2025, ПРАЙМ
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Он уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
21:53 07.10.2025
 
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин провел совещание с членами Совбеза

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Он уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
 
