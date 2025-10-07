https://1prime.ru/20251007/ssha-863256740.html
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти
2025-10-07T19:16+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В сентябре минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,44 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 20 тысяч баррелей, до 13,3 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,23 миллиона баррелей в день.
