Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти

2025-10-07T19:16+0300

нефть

сша

мировая экономика

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В сентябре минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,44 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 20 тысяч баррелей, до 13,3 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,23 миллиона баррелей в день.

сша

2025

Новости

