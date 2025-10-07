https://1prime.ru/20251007/ssha-863256887.html
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,64 доллара с 67,8 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 52,16 доллара с 51,43 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65 долларов с прошлой оценки в 64,16 доллара, на следующий год также повышен - до 48,5 доллара с прогнозировавшихся ранее 47,77 доллара.
сша
