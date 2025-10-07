https://1prime.ru/20251007/ssha-863257040.html
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 07.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки, до 103,99 миллиона баррелей в сутки, оценка на 2026 год... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки, до 103,99 миллиона баррелей в сутки, оценка на 2026 год выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - до 105,11 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В сентябрьском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,81 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,09 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,91 миллиона баррелей в сутки.
