Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/ssha-863257040.html
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 07.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки, до 103,99 миллиона баррелей в сутки, оценка на 2026 год... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T19:20+0300
2025-10-07T19:21+0300
нефть
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки, до 103,99 миллиона баррелей в сутки, оценка на 2026 год выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - до 105,11 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В сентябрьском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,81 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,09 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,91 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256282.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, мировая экономика
Нефть, США, Мировая экономика
19:20 07.10.2025 (обновлено: 19:21 07.10.2025)
 
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в 2025 году на 180 тыс баррелей в сутки

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки, до 103,99 миллиона баррелей в сутки, оценка на 2026 год выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - до 105,11 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В сентябрьском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,81 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,09 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.
Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,91 миллиона баррелей в сутки.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Доллар укрепляется к мировым валютам
19:01
 
НефтьСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала