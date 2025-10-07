Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО - 07.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО - 07.10.2025, ПРАЙМ
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T21:56+0300
2025-10-07T21:56+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
21:56 07.10.2025
 
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ наносят массированные удары по объектам ВПК Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о ситуации в зоне СВО
