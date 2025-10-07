https://1prime.ru/20251007/svo-863263417.html

Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

2025-10-07T21:56+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.

