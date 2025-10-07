https://1prime.ru/20251007/tomagavk-863266479.html
"Когда запустят Tomahawk". В США раскрыли, что ждет Киев
Реакция России на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории будет соответствующей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube. | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Реакция России на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории будет соответствующей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube."В тот момент, когда "Томагавк" запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно", — отметил он.Риттер также добавил, что россияне "не могут допустить размещение НАТО дальнобойных ударных систем на территории Украины". Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что практически принял окончательное решение о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет понять, как Киев планирует их использовать. В Кремле отметили, что такой шаг может кардинально обострить ситуацию, так как ракеты Tomahawk могут быть оснащены ядерной боеголовкой. По информации газеты Telegraph, Владимир Зеленский запросил поставки такого вооружения у американского президента во время их встречи в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это была единственная часть украинского запроса, которую Трамп отверг, хотя по другим аспектам он выразил поддержку. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что использование ракет "Томагавк" украинскими вооруженными силами невозможно без участия американских военных. Тем не менее, Россия готова ответить на враждебные действия: отечественные ПВО уже адаптировались к ракетам ATACMS и смогут справиться с этим типом оружия.
