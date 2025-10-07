https://1prime.ru/20251007/tramp-863251832.html
В Британии сделали громкое заявление после слов Трампа о Tomahawk
В Британии сделали громкое заявление после слов Трампа о Tomahawk
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп откажется предоставить Украине ракеты Tomahawk, потому что это может привести к усилению напряженности в Европе, такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X."Воз можны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет этувойну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают. Вариант(1) в настоящее время недоступен, выберите вариант (2)", — считает он.Журналист также подчеркнул, что для запуска Tomahawk требуются определенные технические средства и оборудование, которых у Украины на данный момент нет. Изменения в этом вопросе возможны не ранее чем через год.Ранее американский президент подчеркнул, что почти принял решение о предоставлении крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как киевские власти планируют их использовать.В Кремле заявили, что такой шаг может существенно обострить ситуацию.Как сообщает газета Telegraph, Владимир Зеленский выразил просьбу о поставках такого вооружения на встрече с главой Белого дома в середине сентября. Портал Axios отмечал, что это единственный пункт в украинской заявке, который Трамп отклонил, тогда как по остальным он выразил поддержку. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что использование ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американского военного персонала. В любом случае Россия готова реагировать на любые агрессивные действия: российские системы ПВО адаптировались к ракетам ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению тоже.
