https://1prime.ru/20251007/ukraina-863260861.html
В Финляндии выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
В Финляндии выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
Главе Белого дома Дональду Трампу стоит сосредоточиться на разрешении украинского кризиса, а не накалять обстановку, заявил член финской... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:34+0300
2025-10-07T20:34+0300
2025-10-07T20:34+0300
спецоперация на украине
украина
финляндия
балтия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494414_0:38:917:554_1920x0_80_0_0_30ac3cbd6c2f5b1249478e344fb757ac.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу стоит сосредоточиться на разрешении украинского кризиса, а не накалять обстановку, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Я призываю президента Трампа не обострять ситуацию, поставляя (Украине – прим. ред.) ракеты большой дальности, а сдержать слово, поскольку он собирался работать над прекращением этой войны", — написал он.Политик отметил, что, по его мнению, "никто не хочет, чтобы война распространилась на страны Балтии, а затем и на остальную Европу".Накануне американский лидер сообщил, что практически завершил процесс принятия решения относительно передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но желает выяснить, как именно Киев собирается их использовать. В ответ на это Кремль подчеркнул, что такой шаг может вызвать значительное обострение ситуации. Как стало известно газете Telegraph, Владимир Зеленский запросил поставку этого типа вооружения во время встречи с американским президентом в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это единственный пункт в украинской заявки, которую Трамп отверг, тогда как по другим пунктам выразил поддержку.На встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что использование ракет "Томагавк" Вооружёнными силами Украины невозможно без присутствия американских военных. В любом случае Россия готова ответить на агрессивные шаги: российские системы ПВО адаптировались к ракетам ATACMS и справятся с этим вооружением также.
https://1prime.ru/20251007/tramp-863251832.html
https://1prime.ru/20251007/tomahawk-863242464.html
украина
финляндия
балтия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494414_0:22:917:710_1920x0_80_0_0_a904f4a8129a00a0f17b24d15deb15de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, финляндия, балтия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, валдай
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Балтия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валдай
В Финляндии выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
Политик Мема призвал Трампа сдержать обещание по Украине