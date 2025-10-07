https://1prime.ru/20251007/ukraina-863260861.html

В Финляндии выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу стоит сосредоточиться на разрешении украинского кризиса, а не накалять обстановку, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Я призываю президента Трампа не обострять ситуацию, поставляя (Украине – прим. ред.) ракеты большой дальности, а сдержать слово, поскольку он собирался работать над прекращением этой войны", — написал он.Политик отметил, что, по его мнению, "никто не хочет, чтобы война распространилась на страны Балтии, а затем и на остальную Европу".Накануне американский лидер сообщил, что практически завершил процесс принятия решения относительно передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но желает выяснить, как именно Киев собирается их использовать. В ответ на это Кремль подчеркнул, что такой шаг может вызвать значительное обострение ситуации. Как стало известно газете Telegraph, Владимир Зеленский запросил поставку этого типа вооружения во время встречи с американским президентом в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это единственный пункт в украинской заявки, которую Трамп отверг, тогда как по другим пунктам выразил поддержку.На встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что использование ракет "Томагавк" Вооружёнными силами Украины невозможно без присутствия американских военных. В любом случае Россия готова ответить на агрессивные шаги: российские системы ПВО адаптировались к ракетам ATACMS и справятся с этим вооружением также.

