На Западе нашли закономерность в поведении Зеленского
2025-10-07T23:20+0300
2025-10-07T23:20+0300
2025-10-07T23:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский при выезде за рубеж отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая самолетов, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом", — отметил он.Эксперт не исключил, что опасения главы киевского режима по поводу перелетов связаны с неспособностью ВСУ противостоять российским авиаударам.Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
