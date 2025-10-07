Верховный суд не будет пересматривать дело "крабового короля" Дремлюги

https://1prime.ru/20251007/vzyskanie-863241577.html

МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех инстанций о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России более 17,4 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников, среди которых и так называемый "крабовый король" Дмитрий Дремлюга, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судья ВС РФ Ирина Грачева, изучив кассационные жалобы ряда ответчиков – Владимира Макарова, Николая Андрейченко, Александра Ковальского, Юрия Далишнева и Анастасии Филоненко, не усмотрела оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. "Суды… правильно применив нормы материального права… установив, что ответчики – физические и юридические лица как группа лиц – находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом… причинили незаконным выловом биоресурсов существенный ущерб водным биологическим ресурсам, пришли к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска", - говорится в определении судьи ВС РФ. Ответчиками по иску стали 10 физических лиц, включая Дремлюгу, и 9 компаний, зарегистрированных в Приморском крае и на Сахалине, а также Росрыболовство. Суды признали незаконными договоры между Росрыболовством и рядом компаний-ответчиков, закрепляющие доли квот на вылов краба. Также суды взыскали солидарно с ответчиков-физлиц и пяти юрлиц в пользу РФ более 17,4 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биоресурсам, и обратили в доход государства несколько промысловых предприятий и доли в предприятиях, принадлежащие ответчикам. В августе 2023 года райсуд во Владивостоке передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он является гражданином Украины. В другом арбитражном деле по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам суды четырех инстанций, включая Верховный в марте, поддержали взыскание с них более 358,7 миллиарда рублей ущерба биоресурсам. Там ответчиками были 18 физлиц, включая еще одного "крабового короля" Олега Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен. Оба решения были обращены к немедленному исполнению судом первой инстанции – арбитражным судом Приморья.

