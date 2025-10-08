https://1prime.ru/20251008/avto-863248485.html
“Сметают все”. Почему дилеры начали сокращать скидки на новые машины
"Сметают все". Почему дилеры начали сокращать скидки на новые машины
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Одной из главных причин, по которой дилеры сокращают или полностью отменяют специальные предложения на покупку новых авто, является снижение затоваривания складов. Об этом агентству "Прайм" рассказал Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.
“Не для всех”. В России появилось новое авто дешевле миллиона рублей
Период скидок на новые китайские авто подходит к концу: дилеры сворачивают акции и выгодные предложения, пишут СМИ.
По словам Житнухина, это связано с тем, что период затоваривания складов подходит к концу. Если раньше писали о нескольких сотнях тысяч нераспроданных авто, то сейчас их гораздо меньше.
“Высокий спрос на модели данного сегмента в конце лета и начале осени привел к сокращению числа автомобилей прошлых лет выпуска”, - уточняет он.
Дополнительный фактор - очередные корректировки размера утилизационного сбора. Минпромторг
подготовил проект постановления правительства РФ
, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
По словам эксперта, производители и дилеры на этом фоне спешат заложить предстоящие расходы в ценообразование. "И это привело к росту стоимости новых авто до 10% уже в сентябре", - заключил Житнухин.