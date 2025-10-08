https://1prime.ru/20251008/avto-863248485.html

“Сметают все”. Почему дилеры начали сокращать скидки на новые машины

“Сметают все”. Почему дилеры начали сокращать скидки на новые машины - 08.10.2025, ПРАЙМ

“Сметают все”. Почему дилеры начали сокращать скидки на новые машины

Одной из главных причин, по которой дилеры сокращают или полностью отменяют специальные предложения на покупку новых авто, является снижение затоваривания... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T03:03+0300

2025-10-08T03:03+0300

2025-10-08T03:03+0300

авто

бизнес

евгений житнухин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Одной из главных причин, по которой дилеры сокращают или полностью отменяют специальные предложения на покупку новых авто, является снижение затоваривания складов. Об этом агентству "Прайм" рассказал Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.Период скидок на новые китайские авто подходит к концу: дилеры сворачивают акции и выгодные предложения, пишут СМИ.По словам Житнухина, это связано с тем, что период затоваривания складов подходит к концу. Если раньше писали о нескольких сотнях тысяч нераспроданных авто, то сейчас их гораздо меньше.“Высокий спрос на модели данного сегмента в конце лета и начале осени привел к сокращению числа автомобилей прошлых лет выпуска”, - уточняет он.Дополнительный фактор - очередные корректировки размера утилизационного сбора. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.По словам эксперта, производители и дилеры на этом фоне спешат заложить предстоящие расходы в ценообразование. "И это привело к росту стоимости новых авто до 10% уже в сентябре", - заключил Житнухин.

https://1prime.ru/20251007/avto-863216777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, евгений житнухин, минпромторг