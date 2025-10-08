Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более миллиона человек проголосовали за символы для банкноты 500 рублей - 08.10.2025
Более миллиона человек проголосовали за символы для банкноты 500 рублей
Более миллиона человек проголосовали за символы для банкноты 500 рублей - 08.10.2025, ПРАЙМ
Более миллиона человек проголосовали за символы для банкноты 500 рублей
В онлайн-голосовании за символы для банкноты 500 рублей, которое продлится до следующего вторника, 14 октября, приняло участие уже более 1,1 миллиона человек,... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T13:18+0300
2025-10-08T13:18+0300
13:18 08.10.2025
 
Более миллиона человек проголосовали за символы для банкноты 500 рублей

В онлайн-голосовании за символы для банкноты 500 рублей поучаствовали 1,1 млн человек

© Фото : ЦБ РФОнлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей
Онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей
© Фото : ЦБ РФ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В онлайн-голосовании за символы для банкноты 500 рублей, которое продлится до следующего вторника, 14 октября, приняло участие уже более 1,1 миллиона человек, говорится в релизе регулятора.
"В онлайн-голосовании за символы для банкноты 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, приняло участие уже более 1,1 миллиона человек", - говорится в релизе.
Окончательные итоги Банк России подведет 14 октября в 12.00 мск.
Пока среди объектов города Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. А среди символов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость, уточняется в материалах.
"Мы не выбираем один главный символ. Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. И победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана", - поясняет зампред ЦБ РФ Сергей Белов, его слова приводятся в релизе.
Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 13.00 мск 8 октября с большим отрывом в голосовании по символам для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея - 661,5 тысячи голосов против 199,5 тысячи у ближайшего преследователя, а это скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.
В голосовании по обратной стороне ситуация другая - там между двумя лидирующими символами разрыв небольшой: 511,7 тысячи голосов у горы Эльбрус и 484,6 тысячи у Грозного-Сити.
