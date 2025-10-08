https://1prime.ru/20251008/banknoty-863291008.html

ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Зампред ЦБ РФ Сергей Белов объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот. "Деньги нуждаются в обновлении, прежде всего, с точки зрения защиты от подделок. Технологии стремительно развиваются, и чтобы противостоять мошенникам, нам нужно не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди", - сказал Белов, слова которого приводятся в Telegram-канале регулятора. По словам зампреда ЦБ, банкноты – это не просто инструмент расчета, это визитная карточка страны, которая отображает историю государства и современные достижения. "Это символ культурной преемственности, и они должны быть современными, красивыми, удобными, чтобы их хотелось держать в руках", - добавил он. Онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей проходит на сайте Банка России. Уже более 1,1 миллиона человек приняли в нем участие. Окончательные итоги ЦБ подведет 14 октября в 12.00 мск, сообщил ранее в среду Банк России. Как уточнялось в материалах регулятора, пока среди объектов города Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. А среди символов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость. Белов рассказал, почему купюра в 500 рублей посвящена именно Северо-Кавказскому федеральному округу. "Мы хотим, чтобы на наших новых купюрах были объекты со всей страны. Поэтому от городской тематики перешли к федеральным округам. Теперь каждая банкнота посвящена одному округу и его столице", - пояснил он. Такой подход позволяет показать величие и красоту всей страны, добавил Белов.

