NYT: сын Байдена хотел продать землю у посольства США в Румынии
NYT: сын Байдена хотел продать землю у посольства США в Румынии
2025-10-08T12:24+0300
2025-10-08T12:24+0300
2025-10-08T12:26+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
бухарест
китай
хантер байден
джо байден
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/47/842504716_0:45:7872:4473_1920x0_80_0_0_a4eac19adaeb971fb82b75539dc6d3ea.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер продвигал сделку по продаже доли собственности на землю около посольства США в Бухаресте китайской компании в рамках усилий по прекращению коррупционного дела в отношении своего румынского клиента, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственное расследование. Как сообщает издание, сын экс-президента вместе со своим дядей Джеймсом Байденом был акционером фирмы, которая планировала стать совладельцем земли у посольства США в Бухаресте. В этой инициативе также принимал участие румынский бизнесмен Габриэль Поповичу, занимавшийся застройкой этой земли, и китайская компания CEFC China Energy, которая, по утверждению New York Times, связана с правительством КНР. Байден-младший при этом являлся юридическим консультантом Поповичу и пытался помочь сорвать возбужденное против бизнесмена дело о коррупции, связанное с землей посольства. Как отмечает издание, правительство США взяло построенный Поповичу комплекс зданий в аренду для дипмиссии, однако коррупционное дело могло поставить договор об аренде под угрозу. "Предложение о продаже земли было выдвинуто в качестве альтернативного подхода к срыву судебного дела. Предполагалось, что румыны охотнее согласятся прекратить дело против Поповичу, если он сократит свою долю в собственности на землю и позволит правительству забирать прибыль от этой договоренности после инвестиций CEFC, которые должны были составить от 300 до 500 миллионов долларов", - пишет газета. Как отмечает New York Times, в результате сделки китайская компания могла приобрести долю в собственности на землю около посольства США, а возможно, и самой территории посольства. Однако сделка не состоялась. Кроме того, как напоминает газета, в то время Джо Байден, будучи вице-президентом США, оказывал давление на румын, требуя избавиться от непотизма и коррупции в стране. "Доказательств того, что в эти деловые контакты был вовлечен отец Байдена, нет, хотя его сын знакомил его с руководителями... CEFC China Energy, явно пытаясь произвести на них впечатление", - добавляет издание. В августе 2024 года американская прокуратура сообщала, что сын американского президента Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена Габриэля Поповичу с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда Джо Байден являлся американским вице-президентом. Как удалось выяснить прокуратуре, Хантер Байден работал на Поповичу, который находился под уголовным преследованием у себя в стране и стремился "оспорить предъявленные ему обвинения во взятке". Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
