Доллар слабо укрепляется к мировым валютам

2025-10-08T08:09+0300

2025-10-08T08:09+0300

2025-10-08T08:10+0300

курс доллара к рублю

рынок

сша

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар в среду утром слабо укрепляется к другим мировым валютам, в том числе евро и иене, в то время как аналитики оценивают влияние временной приостановки работы правительства в США на экономику страны и предупреждают об ухудшении настроений на финансовых рынках из-за шатдауна, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,162 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,37 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 98,89 пункта. "Поскольку урегулирования ситуации с закрытием правительства не наблюдается, настроения на финансовых рынках ухудшились", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков Westpac. По данным платформы Polymarket, которые приводит Рейтер, вероятность завершения шатдауна в течение следующей недели составляет 26%. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом. На вторник была запланирована публикация статистики по торговому балансу США, но данные не были опубликованы в связи с шатдауном.

