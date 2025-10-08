Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20251008/dollar-863272778.html
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам - 08.10.2025, ПРАЙМ
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам
Доллар в среду утром слабо укрепляется к другим мировым валютам, в том числе евро и иене, в то время как аналитики оценивают влияние временной приостановки... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T08:09+0300
2025-10-08T08:10+0300
курс доллара к рублю
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар в среду утром слабо укрепляется к другим мировым валютам, в том числе евро и иене, в то время как аналитики оценивают влияние временной приостановки работы правительства в США на экономику страны и предупреждают об ухудшении настроений на финансовых рынках из-за шатдауна, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,162 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,37 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 98,89 пункта. "Поскольку урегулирования ситуации с закрытием правительства не наблюдается, настроения на финансовых рынках ухудшились", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков Westpac. По данным платформы Polymarket, которые приводит Рейтер, вероятность завершения шатдауна в течение следующей недели составляет 26%. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом. На вторник была запланирована публикация статистики по торговому балансу США, но данные не были опубликованы в связи с шатдауном.
https://1prime.ru/20251006/kurs-863221709.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша
Курс доллара к рублю, Рынок, США
08:09 08.10.2025 (обновлено: 08:10 08.10.2025)
 
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам

Доллар слабо укрепляется к мировым валютам из-за опасений после шатдауна в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар в среду утром слабо укрепляется к другим мировым валютам, в том числе евро и иене, в то время как аналитики оценивают влияние временной приостановки работы правительства в США на экономику страны и предупреждают об ухудшении настроений на финансовых рынках из-за шатдауна, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,162 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,37 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 98,89 пункта.
"Поскольку урегулирования ситуации с закрытием правительства не наблюдается, настроения на финансовых рынках ухудшились", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков Westpac.
По данным платформы Polymarket, которые приводит Рейтер, вероятность завершения шатдауна в течение следующей недели составляет 26%.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
На вторник была запланирована публикация статистики по торговому балансу США, но данные не были опубликованы в связи с шатдауном.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже
6 октября, 19:34
 
Курс доллара к рублюРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала