Доллар укрепляется к мировым валютам - 08.10.2025
Доллар укрепляется к мировым валютам
Доллар укрепляется к мировым валютам - 08.10.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к мировым валютам
Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в среду вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:01+0300
2025-10-08T19:01+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в среду вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние на экономику стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,65 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,3%, до 98,9 пункта. На траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. "Рынок исходит из того, что правительство Такаити, вероятно, будет проводить политику, схожую с той, что мы наблюдали в годы абэномики. Иными словами, речь идет о стимулирующей бюджетной политике и менее жесткой денежно-кредитной политике. Однако на данный момент остается открытым вопрос, какой курс в действительности будет выбран", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Василия Серебрякова (Vassili Serebriakov). Рост евро может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку. Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола сентябрьского заседания ФРС США, по итогам той встречи регулятор впервые с конца прошлого года понизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке, что может отразиться на стоимости доллара.
рынок, япония, франция, сша, себастьян лекорню, эммануэль макрон, ubs
Экономика, Рынок, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, США, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, UBS
19:01 08.10.2025
 
Доллар укрепляется к мировым валютам

Доллар укрепляется к евро и иене на политической неопределенности в Японии и Франции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в среду вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние на экономику стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,65 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,3%, до 98,9 пункта.
На траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
"Рынок исходит из того, что правительство Такаити, вероятно, будет проводить политику, схожую с той, что мы наблюдали в годы абэномики. Иными словами, речь идет о стимулирующей бюджетной политике и менее жесткой денежно-кредитной политике. Однако на данный момент остается открытым вопрос, какой курс в действительности будет выбран", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Василия Серебрякова (Vassili Serebriakov).
Рост евро может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.
Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола сентябрьского заседания ФРС США, по итогам той встречи регулятор впервые с конца прошлого года понизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке, что может отразиться на стоимости доллара.
