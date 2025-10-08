https://1prime.ru/20251008/dollar-863299615.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в среду вечером, участники рынка оценивают политические новости в Японии и Франции и их влияние на экономику стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 152,65 иены со 151,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,3%, до 98,9 пункта. На траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. "Рынок исходит из того, что правительство Такаити, вероятно, будет проводить политику, схожую с той, что мы наблюдали в годы абэномики. Иными словами, речь идет о стимулирующей бюджетной политике и менее жесткой денежно-кредитной политике. Однако на данный момент остается открытым вопрос, какой курс в действительности будет выбран", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Василия Серебрякова (Vassili Serebriakov). Рост евро может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку. Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола сентябрьского заседания ФРС США, по итогам той встречи регулятор впервые с конца прошлого года понизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке, что может отразиться на стоимости доллара.

рынок, япония, франция, сша, себастьян лекорню, эммануэль макрон, ubs