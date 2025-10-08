https://1prime.ru/20251008/furgal-863274431.html

Росимущество выставило на торги квартиру экс-главы Хабаровского края

Росимущество выставило на торги квартиру экс-главы Хабаровского края - 08.10.2025, ПРАЙМ

Росимущество выставило на торги квартиру экс-главы Хабаровского края

Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-главе Хабаровского края Сергею... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T08:59+0300

2025-10-08T08:59+0300

2025-10-08T08:59+0300

происшествия

недвижимость

бизнес

владивосток

хабаровский край

приморский край

сергей фургал

росимущество

фссп

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863274277_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_46c56af78cde668b520a024a07129d19.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу.Информация о лоте опубликована на сайте Росимущества и в ГИС Торги. Там указано, что начальная цена квартиры площадью 76,9 квадратного метра на улице Басаргина во Владивостоке - 20,146 миллиона рублей. Шаг аукциона - 202 тысячи рублей, размер задатка - 3,022 миллиона рублей. В описании лота значится, что основанием реализации имущества стало постановление судебного пристава-исполнителя отделения приставов по Приморскому краю ФССП России. Также там опубликован скриншот уведомления от отделения о реализации имущества, которое "арестовано судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству… должник Фургал Сергей Иванович". Указано, что на квартире есть обременения: 10 записей запрещения регистрации, две записи об аресте. В квартире зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тысяч рублей, по коммунальным платежам - превышает 132 тысячи рублей. Прием заявок начался 6 октября, закончится 29 октября. Торги проведут 6 ноября. Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://1prime.ru/20251006/strigunov-863214497.html

владивосток

хабаровский край

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, владивосток, хабаровский край, приморский край, сергей фургал, росимущество, фссп, госдума