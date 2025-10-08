https://1prime.ru/20251008/germaniya-863272258.html
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, выступающему за усиление напряженности с Россией, лично вступить в ВСУ и побывать на передовой. Такое заявление она сделала в беседе с журналистами в бундестаге. Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в (ВСУ. — Прим.ред.) <…>. Я бы очень хотела его там увидеть", — подчеркнула она. Вайдель заявила, что ее партия, АдГ, будет активно выступать против новой инициативы Мерца о добровольной службе, чтобы избежать вовлечения Германии в украинский кризис. Несколько дней назад газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение нового законопроекта о добровольной военной службе в бундестаге. На фоне заявления Мерца о необходимости усиления обороны страны, блок намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер. Недавно правительство Германии утвердило законопроект, вводящий новую форму добровольной военной службы. Документ должен был быть представлен немецкому парламенту для обсуждения. Согласно законопроекту, возвращение к обязательному призыву станет возможным только при ухудшении безопасности или недостатке добровольцев. Как сообщает Bild, группа ХДС/ХСС посчитала предложенные меры недостаточными, из-за чего обсуждение проекта было остановлено. Bild также пишет, что споры вокруг законопроекта обусловлены желанием многих политиков блока закрепить возвращение обязательной службы в реформе. При этом социал-демократы и министр обороны Борис Писториус продолжают настаивать на формате добровольной службы.
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ.
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, выступающему за усиление напряженности с Россией, лично вступить в ВСУ и побывать на передовой. Такое заявление она сделала в беседе
с журналистами в бундестаге.
Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в (ВСУ. — Прим.ред.) <…>. Я бы очень хотела его там увидеть", — подчеркнула она.
Вайдель заявила, что ее партия, АдГ, будет активно выступать против новой инициативы Мерца о добровольной службе, чтобы избежать вовлечения Германии в украинский кризис.
Несколько дней назад газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение нового законопроекта о добровольной военной службе в бундестаге. На фоне заявления Мерца о необходимости усиления обороны страны, блок намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер.
Недавно правительство Германии утвердило законопроект, вводящий новую форму добровольной военной службы. Документ должен был быть представлен немецкому парламенту для обсуждения. Согласно законопроекту, возвращение к обязательному призыву станет возможным только при ухудшении безопасности или недостатке добровольцев.
Как сообщает Bild, группа ХДС/ХСС посчитала предложенные меры недостаточными, из-за чего обсуждение проекта было остановлено. Bild также пишет, что споры вокруг законопроекта обусловлены желанием многих политиков блока закрепить возвращение обязательной службы в реформе. При этом социал-демократы и министр обороны Борис Писториус продолжают настаивать на формате добровольной службы.
