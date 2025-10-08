Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину - 08.10.2025
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, выступающему за усиление напряженности с Россией,... | 08.10.2025
общество
мировая экономика
германия
украина
фридрих мерц
алиса вайдель
bild
всу
адг
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, выступающему за усиление напряженности с Россией, лично вступить в ВСУ и побывать на передовой. Такое заявление она сделала в беседе с журналистами в бундестаге. Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в (ВСУ. — Прим.ред.) &lt;…&gt;. Я бы очень хотела его там увидеть", — подчеркнула она. Вайдель заявила, что ее партия, АдГ, будет активно выступать против новой инициативы Мерца о добровольной службе, чтобы избежать вовлечения Германии в украинский кризис. Несколько дней назад газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение нового законопроекта о добровольной военной службе в бундестаге. На фоне заявления Мерца о необходимости усиления обороны страны, блок намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер. Недавно правительство Германии утвердило законопроект, вводящий новую форму добровольной военной службы. Документ должен был быть представлен немецкому парламенту для обсуждения. Согласно законопроекту, возвращение к обязательному призыву станет возможным только при ухудшении безопасности или недостатке добровольцев. Как сообщает Bild, группа ХДС/ХСС посчитала предложенные меры недостаточными, из-за чего обсуждение проекта было остановлено. Bild также пишет, что споры вокруг законопроекта обусловлены желанием многих политиков блока закрепить возвращение обязательной службы в реформе. При этом социал-демократы и министр обороны Борис Писториус продолжают настаивать на формате добровольной службы.
германия
украина
ПРАЙМ
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a163f27380b6c58ad673df78d51d3de9.jpg
общество , мировая экономика, германия, украина, фридрих мерц, алиса вайдель, bild, всу, адг
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Bild, ВСУ, АдГ
07:15 08.10.2025
 
В Германии обратились к Мерцу с предложением отправиться воевать на Украину

Лидер АдГ Вайдель предложила канцлеру ФРГ Мерцу вступить в ВСУ

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, выступающему за усиление напряженности с Россией, лично вступить в ВСУ и побывать на передовой. Такое заявление она сделала в беседе с журналистами в бундестаге.
Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в (ВСУ. — Прим.ред.) <…>. Я бы очень хотела его там увидеть", — подчеркнула она.
Вайдель заявила, что ее партия, АдГ, будет активно выступать против новой инициативы Мерца о добровольной службе, чтобы избежать вовлечения Германии в украинский кризис.
Несколько дней назад газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение нового законопроекта о добровольной военной службе в бундестаге. На фоне заявления Мерца о необходимости усиления обороны страны, блок намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер.
Недавно правительство Германии утвердило законопроект, вводящий новую форму добровольной военной службы. Документ должен был быть представлен немецкому парламенту для обсуждения. Согласно законопроекту, возвращение к обязательному призыву станет возможным только при ухудшении безопасности или недостатке добровольцев.
Как сообщает Bild, группа ХДС/ХСС посчитала предложенные меры недостаточными, из-за чего обсуждение проекта было остановлено. Bild также пишет, что споры вокруг законопроекта обусловлены желанием многих политиков блока закрепить возвращение обязательной службы в реформе. При этом социал-демократы и министр обороны Борис Писториус продолжают настаивать на формате добровольной службы.
Общество, Мировая экономика, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Bild, ВСУ, АдГ
 
 
