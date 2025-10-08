Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента

https://1prime.ru/20251008/inflyatsiya-863300149.html
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 6 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 30 сентября по 6 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,31%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 1,1%, на остальные продукты - 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,23%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
