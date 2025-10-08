Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/inflyatsiya-863300149.html
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента - 08.10.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:13+0300
2025-10-08T19:13+0300
экономика
россия
инфляция в россии
инфляция
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 6 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 30 сентября по 6 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,31%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 1,1%, на остальные продукты - 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,23%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
https://1prime.ru/20251007/investitsii-863222103.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_5f769032d44294e3cde08506dd3b2262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инфляция в россии, инфляция, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, инфляция, Минэкономразвития РФ
19:13 08.10.2025
 
Инфляция в России на 6 октября составила 8,08 процента

МЭР: инфляция в России на 6 октября составила 8,08% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 6 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 30 сентября по 6 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,31%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 1,1%, на остальные продукты - 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,23%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Как вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей и не прогореть: советы инвесторов
Вчера, 07:07
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция в РоссииинфляцияМинэкономразвития РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала