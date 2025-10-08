https://1prime.ru/20251008/karty-863297555.html

ЦБ заявил о снижении темпов роста оплаты картами

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение темпов роста оплаты по банковским картам, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Темп роста по платежам по картам снижается и перераспределяется в пользу других инструментов. Эта тенденция сохраняется. Если говорить о безналичной доле, то мы в 2014-м стартовали с более низкой базы и она достаточно высокими темпами росла. Когда отметка переваливает за 70, за 80 (процентов - ред.), как в нашем случае, то, конечно, каждый следующий процент уже идет не такими темпами. Пока сложно говорить о каких-то прогнозах. Я думаю, что мы приблизимся по итогам года к 90, но будем смотреть", - сказала она.

