Трубопровод в Хорватии, снабжающий NIS, получил отсрочку санкций

Трубопровод в Хорватии, снабжающий NIS, получил отсрочку санкций - 08.10.2025

Трубопровод в Хорватии, снабжающий NIS, получил отсрочку санкций

Адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии, снабжающий российско-сербскую компанию NIS, получил отсрочку от применения санкций США до 15 октября, сообщила... | 08.10.2025, ПРАЙМ

БЕЛГРАД, 8 окт – ПРАЙМ. Адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии, снабжающий российско-сербскую компанию NIS, получил отсрочку от применения санкций США до 15 октября, сообщила пресс-служба компании-оператора. "Нефтяная индустрия Сербии" направила 4 октября минфину США очередной запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября. "Акционерное общество 7 октября 2025 года получило лицензию, которой одобряется участие в деятельности... с целью выполнения ранее заключенного договора о транзите сырой нефти до 15 октября. В настоящий момент JANAF не располагает официальной информацией о том, выдана ли на этот период лицензия NIS", - говорится в сообщении. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что США отложат санкции против NIS только в случае национализации, но он не хочет ее проводить. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

