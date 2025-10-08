Долг блогера Лерчек составил более 28 миллионов рублей

https://1prime.ru/20251008/lerchek-863291884.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, составил 28,616 миллиона рублей на 2 октября 2025 года, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что по указанному налогоплательщику имеются действующие приостановления операций по счетам. Решение о приостановлении операций по счетам было принято 2 октября 2025 года. Соответствующая информация была размещена в сервисе в тот же день. В качестве основания указывается "Принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". В качестве налоговой задолженности указана сумма в 28,616 миллионов рублей. Как сообщала ранее в сентябре московская прокуратура, завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

