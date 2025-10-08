https://1prime.ru/20251008/lombardy-863267977.html

Каждый шестой ломбард уйдет в тень при введении саморегулирования

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Введение обязательного саморегулирования ломбардов в России приведет к уходу в тень до 300 компаний или каждого шестого участника рынка, заявили РИА Новости в союзе "Национальное объединение ломбардов". Отрасль направила в Центральный банк письмо и предложила исключить пункт о применении обязательного саморегулирования (СРО) сферы ломбардов из проекта "Основных направлений развития финансового рынка до 2028 года" до обсуждения этого вопроса с рынком. В настоящее время ломбарды поднадзорны напрямую Банку России, и отрасль просит сохранить статус-кво. "Согласно последнему отчету ЦБ, в России работает 1846 ломбардов. По подсчетам Национального объединения ломбардов, введение саморегулирования неизбежно приведет к уменьшению числа юрлиц как минимум на 300 организаций и переходу большинства из них в ряды "комиссионных магазинов, де-факто практикующих ломбардную деятельность, но де-юре неподконтрольных регулятору", - отметили в союзе. По оценке союза, построение института саморегулирования и обязательное членство в СРО приведет к массовому переходу ломбардов в "серый" сегмент экономики. В 2021 году с введением государственного реестра ломбардов и усилением регуляторной нагрузки, количество ломбардов сократилось фактически втрое, а с тех пор по настоящий момент еще на четверть и тенденция продолжается, указывают авторы письма. В союзе напомнили, что рынок против введения обязательного членства ломбардов в СРО, так как это приведет к росту нагрузки на участников рынка. Также, по данным организации, на текущий момент ни одно из действующих объединений ломбардов не готово взять на себя роль СРО. "Ломбардная отрасль не является источником системных рисков, обеспечивая финансовую доступность в том числе для наиболее уязвимых слоев населения, а совокупный портфель всех ломбардов России приблизительно равен 100 миллиардов рублей, что меньше портфеля одного банка", - заключили в союзе.

