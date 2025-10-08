https://1prime.ru/20251008/neft-863296313.html

Добыча нефти в США выросла до 13,629 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в США выросла до 13,629 миллиона баррелей в сутки - 08.10.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США выросла до 13,629 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличилась на 124 тысячи баррелей - до 13,629 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T17:36+0300

2025-10-08T17:36+0300

2025-10-08T17:36+0300

энергетика

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличилась на 124 тысячи баррелей - до 13,629 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,529 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,64 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,68 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,71 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 7 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день.

https://1prime.ru/20251007/ssha-863257040.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша