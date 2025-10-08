https://1prime.ru/20251008/neft-863298176.html

Мировые цены на нефть замедлили рост

Мировые цены на нефть замедлили рост - 08.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть замедлили рост

Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост, участники рынка обращают внимание на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T18:34+0300

2025-10-08T18:34+0300

2025-10-08T18:34+0300

экономика

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост, участники рынка обращают внимание на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,12% - до 66,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,48 доллара. До публикации данных минэнерго США нефть дорожала почти на 1,4%. По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 420,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей. Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота", что также определяет траекторию цен на нефть.

https://1prime.ru/20250926/tramp-862854045.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша