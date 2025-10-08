https://1prime.ru/20251008/neft-863298176.html
Мировые цены на нефть замедлили рост
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост, участники рынка обращают внимание на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,12% - до 66,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,48 доллара. До публикации данных минэнерго США нефть дорожала почти на 1,4%. По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 420,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей. Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота", что также определяет траекторию цен на нефть.
