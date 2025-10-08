Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть замедлили рост - 08.10.2025
Мировые цены на нефть замедлили рост
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост, участники рынка обращают внимание на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,12% - до 66,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,48 доллара. До публикации данных минэнерго США нефть дорожала почти на 1,4%. По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 420,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей. Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота", что также определяет траекторию цен на нефть.
Мировые цены на нефть замедлили рост

Мировые цены на нефть замедлили рост после выхода данных по запасам сырья в США

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост, участники рынка обращают внимание на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,12% - до 66,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,48 доллара.
До публикации данных минэнерго США нефть дорожала почти на 1,4%.
По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 октября, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 420,3 миллиона баррелей.
Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей.
Рост запасов может привести к увеличению предложения на рынке "черного золота", что также определяет траекторию цен на нефть.
