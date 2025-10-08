Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о ситуации на топливном рынке - 08.10.2025
Новак рассказал о ситуации на топливном рынке
Новак рассказал о ситуации на топливном рынке - 08.10.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о ситуации на топливном рынке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Да", – ответил он на вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов. Новак добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спрос и предложения, а "логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет". Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что совещание у Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости добавил, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
15:34 08.10.2025
 
Новак рассказал о ситуации на топливном рынке

Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на топливном рынке

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Да", – ответил он на вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов.
Новак добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спрос и предложения, а "логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет".
Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что совещание у Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости добавил, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
