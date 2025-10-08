https://1prime.ru/20251008/novak-863292078.html

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке - 08.10.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке

Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T15:34+0300

2025-10-08T15:34+0300

2025-10-08T15:34+0300

энергетика

нефть

россия

рф

александр новак

павел сорокин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Да", – ответил он на вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов. Новак добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спрос и предложения, а "логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет". Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что совещание у Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости добавил, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.

https://1prime.ru/20251007/shaskolskiy-863250244.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак, павел сорокин