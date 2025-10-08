Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы - 08.10.2025
https://1prime.ru/20251008/ozon-863308416.html
"Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы, заявил председатель правления банка Андрей Личманов на полях форума Банка России Finopolis. | 08.10.2025
экономика
банки
финансы
москва
санкт-петербург
екатеринбург
банк россия
ozon
СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. "Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы, заявил председатель правления банка Андрей Личманов на полях форума Банка России Finopolis. "Вся наша сеть банкоматов уже сразу подготовлена к выдаче пластиковых дебетовых карт через наши банкоматы. Сейчас на стенде "Ozon Банка", который представлен на "Финополисе", можно получить пластиковую карту нашего банка, пройдя идентификацию через "Госуслуги", - сказал он, добавив, что такая возможность позволит увеличить уровень доверия клиента к банку. По мнению Личманова, банкомат – один из сервисов, который позволяет вызывать доверие у клиента. "При этом сам банкомат с банальными сервисами выдачи наличных, конечно же, уже мало кого удивит", - добавил он. Банк уточнил, что в некоторых устройствах функция появится уже до конца года, а в 2026 году будет доступна во всей сети. Летом в "Ozon Банке" рассказали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и офлайн-магазинах.
банки, финансы, москва, санкт-петербург, екатеринбург, банк россия, ozon
Экономика, Банки, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, банк Россия, Ozon
"Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы

СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. "Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы, заявил председатель правления банка Андрей Личманов на полях форума Банка России Finopolis.
"Вся наша сеть банкоматов уже сразу подготовлена к выдаче пластиковых дебетовых карт через наши банкоматы. Сейчас на стенде "Ozon Банка", который представлен на "Финополисе", можно получить пластиковую карту нашего банка, пройдя идентификацию через "Госуслуги", - сказал он, добавив, что такая возможность позволит увеличить уровень доверия клиента к банку.
По мнению Личманова, банкомат – один из сервисов, который позволяет вызывать доверие у клиента. "При этом сам банкомат с банальными сервисами выдачи наличных, конечно же, уже мало кого удивит", - добавил он.
Банк уточнил, что в некоторых устройствах функция появится уже до конца года, а в 2026 году будет доступна во всей сети.
Летом в "Ozon Банке" рассказали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и офлайн-магазинах.
ЭкономикаБанкиФинансыМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГбанк РоссияOzon
 
 
