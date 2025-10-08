Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Платежи по семейной ипотеке в четверти крупных городов ниже арендных ставок - 08.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251008/platezhi-863270902.html
Платежи по семейной ипотеке в четверти крупных городов ниже арендных ставок
Платежи по семейной ипотеке в четверти крупных городов ниже арендных ставок - 08.10.2025, ПРАЙМ
Платежи по семейной ипотеке в четверти крупных городов ниже арендных ставок
Платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру почти в четверти крупных российских городов ниже арендных ставок, подсчитали аналитики цифровой платформы... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T05:15+0300
2025-10-08T05:15+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру почти в четверти крупных российских городов ниже арендных ставок, подсчитали аналитики цифровой платформы операций с недвижимостью "Циан". "В девяти городах из 40 крупнейших ежемесячные платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже, чем арендные ставки (на 3-21%). Такими городами оказались Калининград, Рязань, Ярославль, Екатеринбург, Ставрополь, Красноярск, Липецк, Ростов-на-Дону и Пермь. При наличии суммы, достаточной для первоначального взноса, там выгоднее будет купить квартиру в новостройке, чем снимать ее. Еще в трех локациях (в Саратове, Волгограде и Иркустке) платежи сопоставимы", - рассказал РИА Недвижимость директор по развитию ипотечного направления "Циана" Михаил Светлышев. Как отметил он, особенно выражена потенциальная экономия в Калининграде: средний платеж по семейной ипотеке здесь на 21% ниже арендной ставки. В противоположном краю рейтинга города, где размер кредита не укладывается в лимит по семейной программе: Москва, Сочи, Севастополь, Казань. Ипотечные платежи превышают там арендные в два-три раза.  Количество городов, где платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже арендных сокращается – год назад их, по данным "Циана" было 19 и еще четыре города, где они сопоставимы. Причина в том, что за последние 12 месяцев стоимость жилья в новостройках в среднем выросла сильнее, чем арендные ставки – на 12% против 3%, и только в девяти городах (Калининграде, Рязани, Красноярске, Иркутске, Омске, Кирове, Томске, Сочи, Новокузнецке) аренда за год подорожала сильнее, чем новостройки. аренда за год подорожала сильнее, чем новостройки, пояснил Светлышев.  В Красноярске платежи по семейной ипотеке стали ниже арендных (год назад были сопоставимы), в Иркутске платежи стали сопоставимы (год назад аренда была выгоднее). Среди городов, где год назад платежи по семейной ипотеке были ниже арендных, а сейчас ситуация изменилась, в частности, оказались Набережные Челны, Краснодар, Чебоксары, Ижевск, Оренбург. Там были зафиксированы наибольшие темпы роста цен на первичном рынке жилья – на 23-37% за год, добавил он. 
05:15 08.10.2025
 
Платежи по семейной ипотеке в четверти крупных городов ниже арендных ставок

«Циан»: платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже арендных

