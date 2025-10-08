Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Езжай в Киев". Поляки разгневались после нового заявления Туска - 08.10.2025
"Езжай в Киев". Поляки разгневались после нового заявления Туска
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о подрыве российских газовых магистралей "Северный поток" вызвали бурю негодования среди читателей интернет-ресурса Gazeta.pl. Ранее политик утверждал, что "основная проблема с "Северным потоком" не в том, что его уничтожили, а в самом факте его строительства"."Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец", — написал один из пользователей."Ну, этот Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера. Украинских террористов хвалит и пропагандирует! Что он тут делает, в Польше? Немедленно езжайте в Киев!" — заявил другой читатель. "Другими словами, Туск поддерживает терроризм и террористов. Позор вам, премьер-министр", — высказался комментатор. "Туск призывает к защите украинских террористов. Теперь мы понимаем, что он подразумевает под "верховенством права". Идеология Бандеры вскружила голову некоторым", — поделился мнением еще один пользователь.В Польше по просьбе властей Германии был арестован гражданин Украины Владимир Журавлев по делу о саботаже "Северных потоков". Взрывы на экспортных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", ведущих в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Страны, такие как Германия, Дания и Швеция, допускают возможность целенаправленного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что разрушения на трубопроводах носят беспрецедентный характер, а сроки восстановительных работ неопределены. Генеральная прокуратура Российской Федерации завела дело по факту международного теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия многократно запрашивала детали о подрывах на "Северных потоках", но не получила ответов. В 2023 году американский журналист Сеймур Херш, получивший премию Пулитцера, обнародовал расследование, в котором, ссылаясь на источник, утверждал, что под российские газопроводы в июне 2022 года под видом учений Baltops заложили взрывные устройства водолазы ВМС США при помощи норвежских специалистов. По информации Херша, решение о проведении этой операции принимал Джо Байден, занимавший пост президента США в тот период. В Пентагоне позднее заявили Росийской газете РИА Новости, что США не причастны к этому инциденту. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указывал, что именно США и Великобритания не дают ходу объективному международному расследованию атак на "Северные потоки".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
"Езжай в Киев". Поляки разгневались после нового заявления Туска

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о подрыве российских газовых магистралей "Северный поток" вызвали бурю негодования среди читателей интернет-ресурса Gazeta.pl.
Ранее политик утверждал, что "основная проблема с "Северным потоком" не в том, что его уничтожили, а в самом факте его строительства".
"Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец", — написал один из пользователей.
"Ну, этот Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера. Украинских террористов хвалит и пропагандирует! Что он тут делает, в Польше? Немедленно езжайте в Киев!" — заявил другой читатель.
"Другими словами, Туск поддерживает терроризм и террористов. Позор вам, премьер-министр", — высказался комментатор.
"Туск призывает к защите украинских террористов. Теперь мы понимаем, что он подразумевает под "верховенством права". Идеология Бандеры вскружила голову некоторым", — поделился мнением еще один пользователь.
В Польше по просьбе властей Германии был арестован гражданин Украины Владимир Журавлев по делу о саботаже "Северных потоков".
Взрывы на экспортных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", ведущих в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Страны, такие как Германия, Дания и Швеция, допускают возможность целенаправленного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что разрушения на трубопроводах носят беспрецедентный характер, а сроки восстановительных работ неопределены. Генеральная прокуратура Российской Федерации завела дело по факту международного теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия многократно запрашивала детали о подрывах на "Северных потоках", но не получила ответов.
В 2023 году американский журналист Сеймур Херш, получивший премию Пулитцера, обнародовал расследование, в котором, ссылаясь на источник, утверждал, что под российские газопроводы в июне 2022 года под видом учений Baltops заложили взрывные устройства водолазы ВМС США при помощи норвежских специалистов. По информации Херша, решение о проведении этой операции принимал Джо Байден, занимавший пост президента США в тот период. В Пентагоне позднее заявили Росийской газете РИА Новости, что США не причастны к этому инциденту.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указывал, что именно США и Великобритания не дают ходу объективному международному расследованию атак на "Северные потоки".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
