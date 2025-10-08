Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет

https://1prime.ru/20251008/posol-863267884.html
ВАРШАВА, 8 окт – ПРАЙМ. Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM. По его информации, в настоящее время в Польше проживают около 1,5 миллиона граждан Украины. "С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тысяч человек", - сказал Боднар. Он напомнил, что недавно законодательство Украины было либерализировано и теперь позволяет иметь гражданам страны второе гражданство. Ране один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте и призвал прекратить предоставлять им гражданство республики. В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.
