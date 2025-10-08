Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/posol-863267884.html
Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет
Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет - 08.10.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет
Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T00:29+0300
2025-10-08T00:46+0300
экономика
общество
польша
украина
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863267884.jpg?1759873603
ВАРШАВА, 8 окт – ПРАЙМ. Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM. По его информации, в настоящее время в Польше проживают около 1,5 миллиона граждан Украины. "С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тысяч человек", - сказал Боднар. Он напомнил, что недавно законодательство Украины было либерализировано и теперь позволяет иметь гражданам страны второе гражданство. Ране один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте и призвал прекратить предоставлять им гражданство республики. В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, украина, кароль навроцкий
Экономика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий
00:29 08.10.2025 (обновлено: 00:46 08.10.2025)
 
Посол рассказал, сколько украинцев получили гражданство Польши за пять лет

Посол Украины Боднар: гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч украинцев

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 8 окт – ПРАЙМ. Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.
По его информации, в настоящее время в Польше проживают около 1,5 миллиона граждан Украины.
"С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тысяч человек", - сказал Боднар.
Он напомнил, что недавно законодательство Украины было либерализировано и теперь позволяет иметь гражданам страны второе гражданство.
Ране один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте и призвал прекратить предоставлять им гражданство республики.
В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.
 
ЭкономикаОбществоПОЛЬШАУКРАИНАКароль Навроцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала