На севере Приморья начался отопительный сезон
На севере Приморья начался отопительный сезон - 08.10.2025, ПРАЙМ
На севере Приморья начался отопительный сезон
Отопительный сезон начался на севере Приморья в детских садах, школах и больницах, сообщает краевое правительство. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T04:30+0300
2025-10-08T04:30+0300
2025-10-08T04:30+0300
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон начался на севере Приморья в детских садах, школах и больницах, сообщает краевое правительство.
Обычно отопительный сезон в регионе стартует 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября. Для начала подачи тепла температура воздуха на улице в течение трех суток должна составлять 8 градусов и ниже. В этом году отопительный сезон сдвигается из-за теплой погоды. По данным правительства, жилищно-коммунальный комплекс Приморья готов к зиме, техническая готовность превысила 95%.
"Подачу тепла начали в детских садах, школах и больницах на севере Приморья. Заработали первые восемь котельных Примтеплоэнерго, расположенные в селах Красноармейского округа: Рощинское, Вострецовское, Измайлихинское, Мельничное", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, в ближайшее время подключат отоплению Кировский, Кавалеровский и Чугуевский округа. Подготовка всех объектов к отопительному периоду завершена своевременно: созданы нормативные запасы топлива и выполнены ремонтные работы.
