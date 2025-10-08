Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина - 08.10.2025
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина
Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T23:55+0300
2025-10-08T23:55+0300
берлин
санкт-петербург
европа
владимир путин
адг
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном ко дню рождения Владимира Путина, сообщает издание Spiegel. "Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак критиковал поступок, назвав его "безответственным", в то время как лидер фракции ХДС, Гвидо Хойер, подчеркнул, что часть членов "АдГ" открыто отрицала основы свободного и демократического порядка", — указано в статье. Согласно информации источника, депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек присутствовали в российском посольстве на этом событии. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер подтвердил, что знал о визите и не возражал против него. Ранее "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за то, что он участвовал в конференции, организованной международной лигой антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Лидерство АдГ считало, что мероприятие противоречит принципам партии, так как на нем обсуждались темы, несоответствующие внутренней политике. Риш заявил о своей обеспокоенности увеличением военных действий в Европе. Наказание для Риша также предложили представители четырех региональных отделений ХДС, СДПГ, Левых и Зеленых. В российском посольстве в Берлине 7 октября прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор и публицист Юрген Эльзессер представил медаль "патриот Путин". Медаль в честь российского президента была разпродана предыдущими партиями в Германии. Эльзессер заявил, что мероприятие символизирует желание миролюбивых немцев поддерживать дружественные отношения с Россией и выразил надежду на Путина, который, по его словам, является защитником европейской традиционной культуры и восстановил Россию после многих лет внешнего давления.
берлин
санкт-петербург
европа
берлин, санкт-петербург, европа, владимир путин, адг, spiegel
Берлин, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕВРОПА, Владимир Путин, АдГ, Spiegel
23:55 08.10.2025
 
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина

Spiegel узнал о скандале в ФРГ из-за празднования дня рождения Путина

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном ко дню рождения Владимира Путина, сообщает издание Spiegel.
"Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак критиковал поступок, назвав его "безответственным", в то время как лидер фракции ХДС, Гвидо Хойер, подчеркнул, что часть членов "АдГ" открыто отрицала основы свободного и демократического порядка", — указано в статье.
Согласно информации источника, депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек присутствовали в российском посольстве на этом событии.
Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер подтвердил, что знал о визите и не возражал против него.
Ранее "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за то, что он участвовал в конференции, организованной международной лигой антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Лидерство АдГ считало, что мероприятие противоречит принципам партии, так как на нем обсуждались темы, несоответствующие внутренней политике. Риш заявил о своей обеспокоенности увеличением военных действий в Европе. Наказание для Риша также предложили представители четырех региональных отделений ХДС, СДПГ, Левых и Зеленых.
В российском посольстве в Берлине 7 октября прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор и публицист Юрген Эльзессер представил медаль "патриот Путин". Медаль в честь российского президента была разпродана предыдущими партиями в Германии.
Эльзессер заявил, что мероприятие символизирует желание миролюбивых немцев поддерживать дружественные отношения с Россией и выразил надежду на Путина, который, по его словам, является защитником европейской традиционной культуры и восстановил Россию после многих лет внешнего давления.
Берлин САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЕВРОПА Владимир Путин АдГ Spiegel
 
 
