https://1prime.ru/20251008/putin-863309088.html
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина
Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T23:55+0300
2025-10-08T23:55+0300
2025-10-08T23:55+0300
берлин
санкт-петербург
европа
владимир путин
адг
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном ко дню рождения Владимира Путина, сообщает издание Spiegel. "Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак критиковал поступок, назвав его "безответственным", в то время как лидер фракции ХДС, Гвидо Хойер, подчеркнул, что часть членов "АдГ" открыто отрицала основы свободного и демократического порядка", — указано в статье. Согласно информации источника, депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек присутствовали в российском посольстве на этом событии. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер подтвердил, что знал о визите и не возражал против него. Ранее "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за то, что он участвовал в конференции, организованной международной лигой антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Лидерство АдГ считало, что мероприятие противоречит принципам партии, так как на нем обсуждались темы, несоответствующие внутренней политике. Риш заявил о своей обеспокоенности увеличением военных действий в Европе. Наказание для Риша также предложили представители четырех региональных отделений ХДС, СДПГ, Левых и Зеленых. В российском посольстве в Берлине 7 октября прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор и публицист Юрген Эльзессер представил медаль "патриот Путин". Медаль в честь российского президента была разпродана предыдущими партиями в Германии. Эльзессер заявил, что мероприятие символизирует желание миролюбивых немцев поддерживать дружественные отношения с Россией и выразил надежду на Путина, который, по его словам, является защитником европейской традиционной культуры и восстановил Россию после многих лет внешнего давления.
https://1prime.ru/20250926/potok-862797158.html
https://1prime.ru/20250720/merts-859729503.html
https://1prime.ru/20250506/germaniya-857311697.html
берлин
санкт-петербург
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин, санкт-петербург, европа, владимир путин, адг, spiegel
Берлин, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕВРОПА, Владимир Путин, АдГ, Spiegel
В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина
Spiegel узнал о скандале в ФРГ из-за празднования дня рождения Путина
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном ко дню рождения Владимира Путина, сообщает издание Spiegel.
"Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак критиковал поступок, назвав его "безответственным", в то время как лидер фракции ХДС, Гвидо Хойер, подчеркнул, что часть членов "АдГ
" открыто отрицала основы свободного и демократического порядка", — указано в статье.
Депутат АдГ прокомментировал теракт на "Северных потоках"
Согласно информации источника, депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек присутствовали в российском посольстве на этом событии.
Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер подтвердил, что знал о визите и не возражал против него.
Лидер АдГ решила защитить деньги граждан Германии от притязаний Мерца
Ранее "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за то, что он участвовал в конференции, организованной международной лигой антиглобалистов в Санкт-Петербурге
. Лидерство АдГ считало, что мероприятие противоречит принципам партии, так как на нем обсуждались темы, несоответствующие внутренней политике. Риш заявил о своей обеспокоенности увеличением военных действий в Европе
. Наказание для Риша также предложили представители четырех региональных отделений ХДС, СДПГ, Левых и Зеленых.
В российском посольстве в Берлине
7 октября прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор и публицист Юрген Эльзессер представил медаль "патриот Путин
". Медаль в честь российского президента была разпродана предыдущими партиями в Германии
.
Эльзессер заявил, что мероприятие символизирует желание миролюбивых немцев поддерживать дружественные отношения с Россией и выразил надежду на Путина, который, по его словам, является защитником европейской традиционной культуры и восстановил Россию после многих лет внешнего давления.
Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы