https://1prime.ru/20251008/putin-863309088.html

В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина

В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина - 08.10.2025, ПРАЙМ

В Германии узнали о праздновании депутатами дня рождения Путина

Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T23:55+0300

2025-10-08T23:55+0300

2025-10-08T23:55+0300

берлин

санкт-петербург

европа

владимир путин

адг

spiegel

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трое депутатов от партии "Альтернатива для Германии" вызвали общественный резонанс, приняв участие в мероприятии в российском посольстве в Берлине, приуроченном ко дню рождения Владимира Путина, сообщает издание Spiegel. "Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак критиковал поступок, назвав его "безответственным", в то время как лидер фракции ХДС, Гвидо Хойер, подчеркнул, что часть членов "АдГ" открыто отрицала основы свободного и демократического порядка", — указано в статье. Согласно информации источника, депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек присутствовали в российском посольстве на этом событии. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер подтвердил, что знал о визите и не возражал против него. Ранее "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за то, что он участвовал в конференции, организованной международной лигой антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Лидерство АдГ считало, что мероприятие противоречит принципам партии, так как на нем обсуждались темы, несоответствующие внутренней политике. Риш заявил о своей обеспокоенности увеличением военных действий в Европе. Наказание для Риша также предложили представители четырех региональных отделений ХДС, СДПГ, Левых и Зеленых. В российском посольстве в Берлине 7 октября прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор и публицист Юрген Эльзессер представил медаль "патриот Путин". Медаль в честь российского президента была разпродана предыдущими партиями в Германии. Эльзессер заявил, что мероприятие символизирует желание миролюбивых немцев поддерживать дружественные отношения с Россией и выразил надежду на Путина, который, по его словам, является защитником европейской традиционной культуры и восстановил Россию после многих лет внешнего давления.

https://1prime.ru/20250926/potok-862797158.html

https://1prime.ru/20250720/merts-859729503.html

https://1prime.ru/20250506/germaniya-857311697.html

берлин

санкт-петербург

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

берлин, санкт-петербург, европа, владимир путин, адг, spiegel