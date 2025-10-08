Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Azur Air перенесла рейс Екатеринбург — Анталья
Azur Air перенесла рейс Екатеринбург — Анталья
2025-10-08T10:28+0300
2025-10-08T10:28+0300
10:28 08.10.2025
 
Azur Air перенесла рейс Екатеринбург — Анталья

Azur Air перенесла рейс Екатеринбург — Анталья для проверки самолета

© РИА Новости . Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Тарасенков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил перевозчик.
Ранее в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам.
"Авиакомпания Azur Аir вынуждена перенести рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна", - сообщила компания.
Там уточнили, что с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице.
"О времени вылета из Екатеринбурга в Анталью авиакомпания сообщит дополнительно", - уточнили в перевозчике.
"Россия" 10 октября запустит рейсы между Петербургом и Краснодаром
