Azur Air перенесла рейс Екатеринбург — Анталья
2025-10-08T10:28+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил перевозчик. Ранее в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам. "Авиакомпания Azur Аir вынуждена перенести рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна", - сообщила компания. Там уточнили, что с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице. "О времени вылета из Екатеринбурга в Анталью авиакомпания сообщит дополнительно", - уточнили в перевозчике.
