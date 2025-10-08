Reuters: США добиваются прекращения сотрудничества Турции с Россией

https://1prime.ru/20251008/ssha-863278729.html
АНКАРА, 8 окт - ПРАЙМ. США публично оказывают давление на Турцию для прекращения ею энергетического сотрудничества с Россией и Ираном, передает агентство Рейтер. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября заявил, что страна не собирается отказываться от российского газа. "Вашингтон публично оказывает давление на союзников, включая Турцию, члена НАТО, с целью сокращения энергетических связей с Москвой и Тегераном. На встрече в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настоятельно призвал президента Турции Эрдогана сократить закупки российских энергоресурсов", - отмечает агентство. Рейтер указывает, что Турция к концу 2028 года сможет удовлетворять более половины своих потребностей в газе за счет увеличения внутренней добычи и импорта из США, что потенциально приведет к сокращению последнего крупного европейского рынка для российских и иранских поставщиков. По данным агентства, Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более 60% 20 лет назад до 37% в первой половине этого года. "Срок действия долгосрочных контрактов России с Турцией на поставку 22 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" подходит к концу. Контракт с Ираном на 10 миллиардов кубометров истекает в середине 2026 года, а контракты с Азербайджаном на общую сумму в 9,5 миллиардов кубометров действуют до 2030 и 2033 годов", - добавляет Рейтер. По расчетам агентства, к 2028 году внутреннее производство и импорт СПГ в Турции превысят 26 миллиардов кубометров в год по сравнению с 15 миллиардами кубометров в этом году. Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной.
