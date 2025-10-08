https://1prime.ru/20251008/tomagavk-863297040.html

"Россия не примет мер". На Западе сделали заявление о Tomahawk

"Россия не примет мер". На Западе сделали заявление о Tomahawk - 08.10.2025, ПРАЙМ

"Россия не примет мер". На Западе сделали заявление о Tomahawk

Россия непременно отреагирует, если по ее территории будут запущены ракеты Tomahawk, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T18:00+0300

2025-10-08T18:00+0300

2025-10-08T18:00+0300

спецоперация на украине

запад

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

валдай

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия непременно отреагирует, если по ее территории будут запущены ракеты Tomahawk, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, а мы (Запад — Прим. ред.) хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна", — высказался он.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев собирается их использовать. В Кремле отметили, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку существуют ядерные версии этих ракет. По сведениям газеты Telegraph, глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждал поставки этого оружия на встрече с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщил, что этот пункт единственный из запроса Киева, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных специалистов. В любом случае Россия готова ответить на агрессивные действия: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.

https://1prime.ru/20251008/rossiya-863279560.html

https://1prime.ru/20251008/plan-863276431.html

запад

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, валдай, всу