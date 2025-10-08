Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Россия не примет мер". На Западе сделали заявление о Tomahawk
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия непременно отреагирует, если по ее территории будут запущены ракеты Tomahawk, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, а мы (Запад — Прим. ред.) хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна", — высказался он.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев собирается их использовать. В Кремле отметили, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку существуют ядерные версии этих ракет. По сведениям газеты Telegraph, глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждал поставки этого оружия на встрече с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщил, что этот пункт единственный из запроса Киева, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных специалистов. В любом случае Россия готова ответить на агрессивные действия: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.
18:00 08.10.2025
 
"Россия не примет мер". На Западе сделали заявление о Tomahawk

Политик Мема высказался об ответных мерах России в случае запуска Tomahawk

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия непременно отреагирует, если по ее территории будут запущены ракеты Tomahawk, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, а мы (Запад — Прим. ред.) хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна", — высказался он.
"Несомненная эскалация". В США сделали новое заявление о России
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев собирается их использовать.
В Кремле отметили, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку существуют ядерные версии этих ракет.
По сведениям газеты Telegraph, глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждал поставки этого оружия на встрече с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщил, что этот пункт единственный из запроса Киева, который Трамп отклонил, поддержав другие предложения.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных специалистов. В любом случае Россия готова ответить на агрессивные действия: отечественные системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому виду вооружений.
"Как говорил Путин". Журналист раскрыл план США против России
