2025-10-08T07:43+0300
2025-10-08T07:43+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром, участники рынка оценивают объем предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,78% - до 65,96 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 62,26 доллара. По мнению аналитиков, рост цен на нефть может ограничивать увеличение предложения на рынке черного золота. Участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США. "До тех пор пока физический рынок не покажет признаков ослабления в виде роста запасов, инвесторы, вероятно, будут игнорировать влияние увеличения добычи (со стороны ОПЕК+ - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ. "Рост цен ограничен, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках российской нефти ослабли, объем отгрузок сырья за последние четыре недели держится близко к максимуму за 16 месяцев", - также добавили аналитики. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 3 октября увеличились на 2,78 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что за эту неделю запасы в США выросли на 2,25 миллиона баррелей, до 418,75 миллиона баррелей.
07:43 08.10.2025
 
Мировые цены на нефть растут

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром, участники рынка оценивают объем предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,78% - до 65,96 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 62,26 доллара.
По мнению аналитиков, рост цен на нефть может ограничивать увеличение предложения на рынке черного золота. Участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США. "До тех пор пока физический рынок не покажет признаков ослабления в виде роста запасов, инвесторы, вероятно, будут игнорировать влияние увеличения добычи (со стороны ОПЕК+ - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
"Рост цен ограничен, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках российской нефти ослабли, объем отгрузок сырья за последние четыре недели держится близко к максимуму за 16 месяцев", - также добавили аналитики.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 3 октября увеличились на 2,78 миллиона баррелей.
Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что за эту неделю запасы в США выросли на 2,25 миллиона баррелей, до 418,75 миллиона баррелей.
 
