Минэнерго оценило добычу угля в России

Минэнерго оценило добычу угля в России - 08.10.2025, ПРАЙМ

Минэнерго оценило добычу угля в России

Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий...

2025-10-08T18:29+0300

2025-10-08T18:29+0300

2025-10-08T18:29+0300

экономика

россия

нефть

рф

уголь

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "За период январь-сентябрь 2025 года добыча составила порядка 321,8 миллиона тонн. Таким образом, добыча сохраняется на уровне 2024 года", - сказал он.

рф

2025

Новости

россия, нефть, рф, уголь