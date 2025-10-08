Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго оценило добычу угля в России - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/ugol-863297834.html
Минэнерго оценило добычу угля в России
Минэнерго оценило добычу угля в России - 08.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило добычу угля в России
Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T18:29+0300
2025-10-08T18:29+0300
экономика
россия
нефть
рф
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/08/826890830_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_e78896927b922d18dfa992df71ffee61.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "За период январь-сентябрь 2025 года добыча составила порядка 321,8 миллиона тонн. Таким образом, добыча сохраняется на уровне 2024 года", - сказал он.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862521068.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/08/826890830_160:0:2035:1406_1920x0_80_0_0_338c2f2e1c0d9a80254fbd3cd5c75629.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, рф, уголь
Экономика, РОССИЯ, Нефть, РФ, уголь
18:29 08.10.2025
 
Минэнерго оценило добычу угля в России

Минэнерго: добыча угля в РФ за 9 месяцев осталась на уровне 2024 г, составив 321,8 млн т

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля.
Добыча угля. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Добыча угля.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.
"За период январь-сентябрь 2025 года добыча составила порядка 321,8 миллиона тонн. Таким образом, добыча сохраняется на уровне 2024 года", - сказал он.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля
19 сентября, 17:36
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьРФуголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала