Минэнерго оценило добычу угля в России

экономика
россия
нефть
рф
уголь
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "За период январь-сентябрь 2025 года добыча составила порядка 321,8 миллиона тонн. Таким образом, добыча сохраняется на уровне 2024 года", - сказал он.
"За период январь-сентябрь 2025 года добыча составила порядка 321,8 миллиона тонн. Таким образом, добыча сохраняется на уровне 2024 года", - сказал он.
