На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского

На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский надеется добиться эскалации конфликта за счет поставок американских ракет Tomahawk, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. <…> Поставкиракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации войны", — отметил он.По мнению эксперта, принятие этого решения полностью противоречило бы прежней риторике главы Белого дома в отношении украинского кризиса.Возможная передача Tomahawk УкраинеВ конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.

